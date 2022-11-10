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В Москве нейросеть начала определять патологии позвоночника и надпочечников

В Москве нейросеть начала определять патологии позвоночника и надпочечников

Столица расширяет применение искусственного интеллекта в здравоохранении. Нейросеть начала диагностировать опухоль надпочечников на КТ и протрузию и грыжу межпозвонковых дисков на МРТ.
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Алгоритмы искусственного интеллекта применяются в рамках эксперимента. "Опытные эксперты познакомились уже примерно с сотней различных решений на основе искусственного интеллекта, но к работе в системе городского здравоохранения привлекают только лучшие", – отметил заместитель главы столичного Департамента здравоохранения Илья Тыров.

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Нейросети доступны рентгенологам в 150 медицинских учреждениях, включая детские. В распоряжении врачей около 40 сервисов, которые работают по 17 направлениям.

Перед допуском искусственного интеллекта к диагностике систему тестируют научные сотрудники, врачи-эксперты и инженеры. Нейросети проходят функциональные и калибровочные испытания, проверяется набор их функций, скорость исследования и точность постановки диагноза.

Цифровизацией здравоохранения столица занимается уже 10 лет. В основе процесса лежит единая цифровая платформа здравоохранения. С ее помощью обеспечивается персонифицированное ведение каждого пациента. Данные о состоянии здоровья доступны онлайн как врачам, так и пациентам, передает портал mos.ru.

Москва не жалеет денег на здравоохранение. Это одна из самых существенных статей расходов городского бюджета.

В 2023 году на программу "Столичное здравоохранение" выделят более 520 миллиардов рублей, а с учетом средств ОМС – почти 900 миллиардов.

КАК ПЕНСИОНЕРАМ ОФОРМИТЬ ЛЬГОТЫ НА ЖКХ

Фото: Зыков Кирилл/Агентство "Москва"
Автор: 10 ноября 2022, 11:58 Источник: Mos.ru ✓ Надежный источник

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