Как защитить детей от "омикрона" – советы иммунолога Крючкова

Омикрон-штамм коронавируса быстро распространяется по миру, в том числе по России. За последние сутки в стране было зафиксировано рекордное количество зараженных – 49 513. От ковида скончались 692 пациента. Такие данные публикует оперштаб.
Несмотря на то, что "омикрон" не приводит к росту госпитализаций, он является самым заразным штаммом коронавируса, а значит, по-прежнему необходимо соблюдать осторожность, при чем не только молодым и пожилым людям, но и детям. Как обезопасить ребенка от нового варианта инфекции, рассказал врач Николай Крючков.
По словам иммунолога, сейчас очень важно изолировать малыша, не подвергать его риску. Не нужно отправлять ребенка в магазин или по другим делам. Подростки же должны пользоваться средствами индивидуальной защиты – носить маски и обрабатывать руки антисептиками.
Врач считает необходимым введение дистанционного формата обучения для некоторых учащихся 5-11 классов и студентов, поскольку их уже можно оставить дома одних. Если такой режим невозможен, то следует составить расписание занятий так, чтобы дети из разных классов меньше контактировали друг с другом.
Ранее "Дни.ру" писали, когда в России наступит пик заболеваемости "омикроном". По словам вирусолога Анатолия Альтштейна, это произойдет в течение двух недель, после чего новый штамм коронавируса начнет отступать. Такие прогнозы эксперт делает, наблюдая за ситуацией в других странах.