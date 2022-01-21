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Коронавирус
Врач рекомендовала начать самостоятельное лечение при первых симптомах "омикрона"

Врач рекомендовала начать самостоятельное лечение при первых симптомах "омикрона"

Пациентам со штаммом "омикрон" можно применять направленное на облегчение симптомов лечение. Рекомендации дала главный клинический фармаколог столичного Департамента здравоохранения Марина Журавлева.
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Специалист напомнила, что основными симптомами ОРВИ являются повышение температуры, боль в горле и насморк. Для их облегчения врач рекомендует соблюдать домашний режим и пристально следить за своим состоянием.

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При температуре выше 38,5 градуса она посоветовала принимать жаропонижающие средства на основе парацетамола, при насморке – сосудосуживающие препараты. Боль в горле облегчат лекарства, уменьшающие першение, а также витаминное и обильное питье.

Журавлева призвала начинать лечение с первых дней проявления симптомов. Можно добавить противовирусные препараты, содержащие риамиловир и умифеновир, капли и спреи интерферона-альфы, посоветовала специалист.

Если самостоятельное лечение не даст результатов через двое-трое суток, то необходимо обращаться к врачу. "Однако часто соблюдение этих простых правил позволяет справиться с заболеванием", – приводит слова Журавлевой портал "Лента.ру"

Новый штамм "омикрон" стремительно распространяется в Москве. Несмотря на резкое увеличение числа заболевших, количество госпитализаций выросло незначительно.

Мэр Сергей Собянин 18 января продлил до первого апреля 2022 года домашний режим для людей в возрасте старше 60 лет и больных хроническими заболеваниями и требование о переводе на "удаленку" не менее 30% сотрудников предприятий столицы.

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Фото: J.M. Guyon - Copyright 2013 / CandyBox / www.globallookpress.com
Автор: 21 января 2022, 10:29 Источник: "Лента.ру" ✓ Надежный источник

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