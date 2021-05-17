В России выявили заражения грибком-убийцей на фоне ковида

В Индии поражение черной плесенью довольно распространено на фоне ухудшившейся ситуации с COVID-19. Грибок поражает носоглотку, глаза и легкие. Особенно подвержены инфекции люди с диабетом, принимающие большое количество препаратов из категории глюкокортикостероидов.
Однако специалисты поспешили успокоить россиян. Скорее всего, случаи заражения грибком-убийцей так и останутся в нашей стране единичными. Ситуация с черной плесенью в Индии обострилась вследствие того, что там огромное количество людей с плохо контролируемым сахарным диабетом.
Стоит отметить, что мукормикоз чаще всего ее вызывают микрогрибы, которые обитают в почве, а также появляются на поверхности гниющих растений и овощей. У зараженного начинается некроз тканей в полости рта и носа. Болезнь сопровождается появлением характерных черных струпьев. Без медицинской помощи мукормикоз может привести к скоропостижной смерти.
По словам заведующего кафедрой клинической микологии, аллергологии и иммунологии СЗГМУ им. И. И. Мечникова Николая Климко, в России зарегистрированы единичные случаи заражения. Однако он отметил, что
диабетикам нельзя полностью исключать вероятность грибковой инфекции.
Популярные темы форума
Собчак
Хочу родить ребенка, а он против
Сплю с женатым
Одинокий
Смотрите холостяк с Тимати?
Предатели
Как поддерживать страсть в отношениях?
Что подарить мужу лудоману?
Будете делать прививку чтобы ездить заграницу ?