Эксперт сделал прогноз по пику COVID-19 в России

Эксперт по статистике и моделированию Центра экономических исследований Агаси Тавадян поделился прогнозами по наступлению пика заболеваемости коронавирусом в России. Он отметил, что эпидемиологическая ситуация может развиваться по трем сценариям.

Тавадян отметил, что все они зависят от того, как россияне будут соблюдать меры безопасности. В худшем случае рост заболеваемости будет наблюдаться до начала ноября. При среднем и самом ожидаемом сценарии Россия достигнет пика через две-три недели, а при наиболее благоприятном число новых зараженных начнет снижаться уже через неделю, передает "Москва 24".