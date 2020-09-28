Названо число москвичей с иммунитетом к коронавирусу

Согласно данным Роспотребнадзора уже порядка четверти от всего населения Москвы обладает иммунитетом к коронавирусу. Отметим, невосприимчивость к COVID-19 возникает у тех, кто уже успел им переболеть, в том числе и бессимптомно. Еще один способ получить иммунитет – пройти вакцинацию.
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