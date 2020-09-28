Коронавирус: последние новости на сегодня, 28 сентября 2020 года

В мире уже начали возвращать ограничения, связанные с пандемией. Например, в Израиле ввели карантин сроком на три недели с возможностью продления. Правда, народ по домам не сидит, судя по фото с пляжей, жители прибрежных районов продолжают купаться и загорать.
О карантинных мерах заговорили и в Великобритании. Премьер-министр Борис Джонсон обратился к гражданам с просьбой переходить на удаленную работу, а также отметил, что правительство рассматривает варианты введения ограничений.
В России пока не планируют вводить режим самоизоляции. Мэр Москвы Сергей Собянин издал приказ, согласно которому на удаленную работу должны перевести людей старше 65 лет – именно они, по статистике, входят в группу риска. Также гражданам напомнили про необходимость ношения масок и перчаток.
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