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Коронавирус
Чем опасна прививка от COVID-19: терапевт о вакцинации от коронавируса

Чем опасна прививка от COVID-19: терапевт о вакцинации от коронавируса

Фото: FrankHoermann/SVEN SIMON/www.globallookpress.com
Терапевт и заместитель главного врача "Major Clinic" Александр Осипов рассказал в интервью "Дни.ру" о причине появления второй волны коронавируса.
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Причина появления второй волны коронавируса известна всем – многие люди отдохнули в отпусках, побывали на югах, кто-то за границей отдохнул. Штаммы коронавируса немного отличаются друг от друга, те, которые находятся в РФ, отличаются от тех штаммов в Европе. Ждать вторую волну нужно, потому что люди приезжают из-за границы и везут вторую волну за собой.

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Основными методами профилактики все так же является самоизоляция людей, которые являются носителями или возможными носителями. Необходимо, чтобы они 14 дней находились дома, не появлялись в местах скопления людей, в тех же кинотеатрах, театрах, на выставках, в школах. Необходимо также соблюдать масочно-перчаточный режим в местах скопления людей. Также еще это и вакцинация, которую нам предстоит выполнить в этом году, учитывая тот объем противоэпидемических мероприятий, который был проведен. Вакцинация от COVID-19 будет являться приоритетным направлением для профилактики. Эта вакцинация сдержит вторую волну, плюс профилактические мероприятия, которые проводятся, приведут к нужному эффекту, и люди будут меньше болеть. Появится массовый иммунитет, о котором говорят известные вирусологии Российской федерации. Необходимо, чтобы был массовый иммунитет к этому заболеванию. Но мы должны помнить, что в октябре начнется еще волна сезонного подъема заболеваемости – гриппа и ОРВИ. По последним данным, это будет грипп определенной формы плюс еще ротавирусная инфекция, которую предрекают нам те же вирусологи и микробиологи. Ротавирусная инфекций характерна для больших коллективов – студенческие коллективы, детские сады, школы. Это простудное заболевание, которое передается воздушно-капельным путем, но проявляется нарушением со стороны ЖКТ, то есть появлением тошноты и рвоты, появлением диареи, повышением температуры. На отдыхе такое тоже бывает, но люди путают обычную кишечную инфекцию с ротавирусной инфекцией. Каждый пятый или седьмой россиянин переболевает этой ротавирусной инфекцией именно в Абхазии, потому что там нет собственных источников воды. Вся вода из неустановленных источников поступает в пищу и продукты питания. Что касается вакцинации от гриппа, я считаю, что она необходима, потому что поставка вакцин в РФ из стран Евросоюза будет уменьшена или прекращена вообще. Мы будем рассчитывать на свои силы – на нашу четырехвалентную вакцину, которая является актуальной на сегодняшний день. Она будет использоваться против четырех штаммов гриппа. Те вакцины, которые уже поступили по муниципальной линии, в те же регионы, в Казани, например, уже начались мероприятия по вакцинации. Поставок из ЕС будет меньше, потому что на сегодняшний момент закрыты границы. В том году были поставки, и люди прививались Инфлюваком и Ваксигриппом как платно, так и бесплатно. Сегодня поставок нет. По опыту работы, эти прививки более очищенные, лучше переносятся пациентами, чем тот же Гриппол плюс. Но выбирать не приходится, надо все равно прививаться. Взрослые хуже переносят грипп, поэтому, чем больше взрослого населения будет привито, тем меньше удар будет по экономике и меньше давления на систему здравоохранения в борьбе с COVID-19, когда волна нас может захлестнуть именно в подъем сезонной заболеваемости.

Если говорить об эффективности вакцины от гриппа, то здесь важен такой момент – в зависимости от того, какой штамм преобладает в сезонный подъем заболеваемости. Можно угадать со штаммом, а можно не угадать. Если мы угадываем со штаммом, то человек невосприимчив к этому вирусу гриппа, если мы не угадываем, то человек заболевает. У нас иммунитет тоже работает избирательно. Если есть уже иммунный ответ, сформированы антитела, то организм реагирует, а если нет, то мы начинаем заболевать. Но если даже это другой штамм в прививке, то мы болеем более мягко, чем те, кто не привит в принципе. Грипп является вирусом и COVID-19 – тоже вирус. По строению они имеют одинаковую структуру. Воздействие против гриппа отчасти влияет и на COVID-19. Вакцина от гриппа отчасти помогает не заразиться коронавирусом или пройти его в легкой форме. Это не доказано, но это наше предположение.

Мое мнение, что прививаться все же надо от двух этих вирусов, но делать это надо постепенно – не в один день. На любую прививку так же может быть реакция. Вакцина может быть опасна только развитием повышенной температуры и снижением иммунных сил. Нашу иммунную систему определяет не только вакцина, но и наш внутренний иммунитет, который сформировался.

На чем построена вакцина? Это готовые антитела, которые содержат частичку этого вируса. Поэтому и возникает температура. Некоторые переносят без температуры, кто-то вообще не реагирует. Вакцина забирает на себя силы, но это короткий период, когда организм отвечает температурой, слабостью, дискомфортом. Длится это 1-2 дня. Такая ситуация происходит потому что при вакцинации вирус не полностью попал в организм, а вирус со сниженной активностью, в другой концентрации.
Зато иммунитет сохраняется длительно, примерно до 6-8. Сколько будет держаться иммунитет от коронавируса, никто пока сказать не может. Исследования переходят на другой уровень.

Сейчас также наблюдается и то, что в больницах лежат люди с другими формами СOVID-19, у людей уже наблюдаются и повреждения головного мозга. То есть вирус может действовать не только на легкие, также наблюдаются и поражения кишечника, почек. А легкие отчасти задеваются всегда, потому что вирус попадает в организм воздушно-капельным путем. Поэтому каждый человек должен сам себя оберегать – например, носить маску и мыть руки.

Есть люди, имеющие вторичный иммунодефицит или полный иммунодефицит, или, например, постоянный стресс. А в состоянии стресса человек может болеть очень часто. Таким пациентам надо особенно беречься, так как можно повторно заразиться. Также особенно себя должны беречь возрастные люди, которым 60-65+, у кого есть хронические заболевания, например, сахарный диабет, бронхиальная астма, хроническая болезнь почек. Те, кто перенес инфаркт миокарда или острые нарушения мозгового кровообращения, подвержены стрессовым воздействиям, а также обладают сниженными иммунными силами. Таким людям нужно особенно поберечь себя. Тем, кто уже переболел COVID-19, также необходимо носить маски.

Если говорить о сравнительном анализе вакцин в плане эффективности, то здесь вопрос не в том, что лучше, а в том, какой штамм придет в РФ. Помочь может и простая вакцина, снизить порог заболеваемости. Обычно преобладает 1-2, максимум 3 штамма. Если штамм завозной, то тут более эффективна будет четырехвалентная вакцина. В Европе и США нет вакцины, а в России уже прошли апробация и клинические испытания и есть разрешение к применению. Скорость изобретения вакцины зависит от значимости проблемы, и наш президент контролирует этот процесс. В своем интервью он давал комментарий, что даже его дочка привилась, и имела некоторые последствия в виде температуры.

Вакцина от СOVID-19 нужна не только россиянам, но и всему мировому сообществу. Актуальность вакцинации выходит на первый план любого государства, особенно с такими климатическими зонами, как в России. И хочу отметить, что ни в какой стране мира нет такой вирусологической лаборатории, какая есть у нас.

Автор: 19 сентября 2020, 02:01
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