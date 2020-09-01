Коронавирус: последние новости на сегодня, 1 сентября 2020 года

В России за последние сутки коронавирус выявили у 4 993 человек. С начала эпидемии в нашей стране выявлено более 995 тысяч инфицированных. Свыше 809 тысяч пациентов вылечились, скончались 17 176 человек.
В Министерстве здравоохранения перед началом нового учебного года призвали родителей рассказать детям об опасности коронавируса и мерах профилактики. Риск заражения сохраняется, отметили в ведомстве.
Российских учителей не будут принудительно вакцинировать от коронавируса. Решение о прививке будет принимать сам педагог, заявили в Министерстве просвещения.
День города в Москве пройдет без крупных мероприятий, фейерверков и перекрытия Тверской улицы, отметил мэр столицы Сергей Собянин. По его словам, празднование пройдет на фестивальных площадках, в парках и скверах.
По данным Университета Джона Хопкинса, коронавирус в мире выявлен у более 25,1 миллиона человек. Скончались свыше 845 тысяч. На первом месте по числу инфицированных находятся США – там зафиксировано 5,9 миллиона случаев заражения.
Коронавирус в Москве
Заболели – 262 418
Умерли – 4 821
Выздоровели – 214 121
Коронавирус в России
Заболели – 995 319
Умерли – 17 176
Выздоровели – 809 387
Коронавирус в мире
Заболели – 25 100 990
Умерли – 845 380
Выздоровели – 13 250 833
Статистика коронавируса в России и мире на 1 сентября 2020 года
|Место
|Заболели
|Умерли
|Выздоровели
|Москва
|262 418
|4 821
|214 121
|Россия
|995 319
|17 176
|809 387
|США
|5 920 534
|178 670
|2 230 059
|Весь мир
|25 100 990
|845 380
|13 250 833
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Вопрос к дамам..... Серьозный
Тут есть два дебила ,один маньяк,другой убогое отсталое существо (мужчины ),и одна баба лохушка ,у которой ничего не получается,всегда обламывается.В игнор их,не отвечайте им.
Хочу папика
Мужики не могут за себя постоять
Расставляю все точки над i
Грязные носки
Маньяки сидят на форуме
где купить одежду ?
Накипело
Говорят, если с папкой <цензура>. У. Й в одну и ту же дырку пихать, никогда не вырастешь