В 10 раз заразнее: новая мутация сделала коронавирус еще более опасным

В Индонезии обнаружили новый штамм коронавируса SARS-CoV-2 (возбудитель COVID-19). Он возник в результате очередной мутации является наиболее заразным среди собратьев.
Этот штамм ранее широко распространился в США и был замечен в Германии. Индонезийские молекулярные биологи установили, что в лабораторных условиях он распространяется в 10 раз быстрее своего "предка" из китайского Уханя. Ученые также отметили, что именно этот штамм поразил 40% зараженных индонезийцев. Исследователи пытаются выяснить, провоцирует ли он более тяжелое течение болезни COVID-19, сообщает телеканал "360".
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Вопрос к дамам..... Серьозный
Тут есть два дебила ,один маньяк,другой убогое отсталое существо (мужчины ),и одна баба лохушка ,у которой ничего не получается,всегда обламывается.В игнор их,не отвечайте им.
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