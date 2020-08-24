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Коронавирус: последние новости на сегодня, 24 августа 2020 года

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Коронавирус в России за последние сутки обнаружили у 4 852 человек. Всего в нашей стране выявлено более 956 тысяч случаев, вылечились 770,6 тысячи человек, 16 383 пациента умерли.

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Коронавирус в Москве

Заболели – 257 124

Умерли – 4 731

Выздоровели – 204 786

Коронавирус в России

Заболели – 956 749

Умерли – 16 383

Выздоровели – 770 439

Коронавирус в мире

Заболели – 23 010 990

Умерли – 800 380

Выздоровели – 12 750 833

Статистика коронавируса в России и мире на 24 августа 2020 года

МестоЗаболелиУмерлиВыздоровели
Москва257 124
4 731204 786
Россия956 74916 383770 639
США5 620 534170 6702 086 059
Весь мир23 010 990
800 380
12 750 833

Коронавирус сегодня | В Москве | В России | В мире

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Автор: 24 августа 2020, 01:29

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