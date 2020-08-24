Коронавирус: последние новости на сегодня, 24 августа 2020 года

Коронавирус в России за последние сутки обнаружили у 4 852 человек. Всего в нашей стране выявлено более 956 тысяч случаев, вылечились 770,6 тысячи человек, 16 383 пациента умерли.
В настоящее время привиться вакциной "Спутник V" готовы 42% россиян. Препарат разработан в центре эпидемиологии имени Гамалеи.
На 24 августа коронавирусом в мире заразились более 23 миллионов человек. Скончались свыше 800 тысяч. В Соединенных Штатах – более 5,62 миллиона инфицированных.
Коронавирус обнаружили у лидера партии "Батькивщина" Юлии Тимошенко. В пресс-службе политика сообщили о ее тяжелом состоянии: у Тимошенко поднялась температура до 39 градусов.
Эпидемия коронавируса может привести к масштабному голоду в развивающихся странах, предупредил руководитель Всемирной продовольственной программы Дэвид Бизли. На решение проблемы нужно пять миллиардов долларов, заявил он.
Коронавирус в Москве
Заболели – 257 124
Умерли – 4 731
Выздоровели – 204 786
Коронавирус в России
Заболели – 956 749
Умерли – 16 383
Выздоровели – 770 439
Коронавирус в мире
Заболели – 23 010 990
Умерли – 800 380
Выздоровели – 12 750 833
Статистика коронавируса в России и мире на 24 августа 2020 года
|Место
|Заболели
|Умерли
|Выздоровели
|Москва
|257 124
|4 731
|204 786
|Россия
|956 749
|16 383
|770 639
|США
|5 620 534
|170 670
|2 086 059
|Весь мир
|23 010 990
|800 380
|12 750 833
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