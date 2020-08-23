Заразившаяся коронавирусом Тимошенко находится в тяжелом состоянии

Стало известно о заражении Юлии Тимошенко COVID-19. У ее наследницы и мужа также выявили инфекцию, сообщает РБК.
Помощница Тимошенко сообщила, что состояние политического деятеля тяжелое. О том, при каких обстоятельствах Тимошенко заразилась коронавирусом, не сообщается.
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