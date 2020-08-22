Коронавирус: последние новости на сегодня, 22 августа 2020 года

В России за последние 24 часа выявлено 4 870 зараженных коронавирусом. С начала эпидемии зафиксировано 947 тысяч случаев, вылечилась 761 тысяча пациентов, 16 189 умерли.
Власти Москвы отменили военно-музыкальный фестиваль "Спасская башня" в связи с коронавирусом. Мероприятие должно было пройти на Красной площали с 28 августа по 6 сентября.
Международные рейсы с 20 августа будут совершаться еще из трех российских городов – Казани, Калининграда и Новосибирска. Ранее полеты были разрешены только из Москвы, Санкт-Петербурга и Ростова-на Дону.
Опубликован список противопоказаний к применению вакцины "Спутник V". Препарат противопоказан детям и беременным женщинам, тем, у кого есть гиперчувствительность к компонентам вакцины, страдающим от инфекционных, хронических недугов и заболеваний желудочно-кишечного тракта.
По данным Университета Джона Хопкинса, коронавирус в мире выявлен у 22,67 миллиона человек. Более 792 тысяч скончались. В США – 5,57 миллиона инфицированных.
Коронавирус в Москве
Заболели – 255 1826
Умерли – 4 710
Выздоровели – 202 727
Коронавирус в России
Заболели – 946 976
Умерли – 16 189
Выздоровели – 761 330
Коронавирус в мире
Заболели – 22 670 990
Умерли – 792 380
Выздоровели – 12 350 833
Статистика коронавируса в России и мире на 22 августа 2020 года
|Место
|Заболели
|Умерли
|Выздоровели
|Москва
|255 826
|4 710
|202 727
|Россия
|946 976
|16 189
|761 330
|США
|5 570 534
|170 670
|2 046 059
|Весь мир
|22 670 990
|792 380
|12 350 833
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