Коронавирус: последние новости на сегодня, 22 августа 2020 года

Центр эпидемиологии имени Гамалеи опубликовал список противопоказаний при использовании вакцины от коронавируса "Спутник V". Последние новости об эпидемии COVID-19 – в материале "Дни.ру".



В России за последние 24 часа выявлено 4 870 зараженных коронавирусом. С начала эпидемии зафиксировано 947 тысяч случаев, вылечилась 761 тысяча пациентов, 16 189 умерли.



Власти Москвы отменили военно-музыкальный фестиваль "Спасская башня" в связи с коронавирусом. Мероприятие должно было пройти на Красной площали с 28 августа по 6 сентября.

Международные рейсы с 20 августа будут совершаться еще из трех российских городов – Казани, Калининграда и Новосибирска. Ранее полеты были разрешены только из Москвы, Санкт-Петербурга и Ростова-на Дону.

Опубликован список противопоказаний к применению вакцины "Спутник V". Препарат противопоказан детям и беременным женщинам, тем, у кого есть гиперчувствительность к компонентам вакцины, страдающим от инфекционных, хронических недугов и заболеваний желудочно-кишечного тракта.

По данным Университета Джона Хопкинса, коронавирус в мире выявлен у 22,67 миллиона человек. Более 792 тысяч скончались. В США – 5,57 миллиона инфицированных.

Коронавирус в Москве

Заболели – 255 1826

Умерли – 4 710

Выздоровели – 202 727

Коронавирус в России

Заболели – 946 976

Умерли – 16 189

Выздоровели – 761 330

Коронавирус в мире

Заболели – 22 670 990

Умерли – 792 380

Выздоровели – 12 350 833

Статистика коронавируса в России и мире на 22 августа 2020 года

Место Заболели Умерли Выздоровели Москва 255 826

4 710 202 727 Россия 946 976 16 189 761 330 США 5 570 534 170 670 2 046 059 Весь мир 22 670 990

792 380

12 350 833



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