Сын Зеленского попал в больницу с коронавирусом

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что его сын попал в больницу. У семилетнего Кирилла выявили коронавирусную инфекцию.
Глава страны отметил, что болезнь протекала в легкой форме. Несколько дней у мальчика была высокая температура. "Дети переносят это более-менее нормально", – цитирует лидера "112 Украина".
Напомним, что в начале июня COVID-19 подхватила супруга Владимира Зеленского. Первую леди Украины госпитализировали с двусторонней пневмонией. Ее состояние описывалось как средней степени тяжести. Спустя месяц СМИ сообщили о ее выздоровлении.
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