Коронавирус: последние новости на сегодня, 21 августа 2020 года

За последние сутки в нашей стране зафиксировано 4 785 зараженных коронавирусной инфекцией. С начала эпидемии зарегистрировано более 942 тысяч случаев, к настоящему моменту 755 тысяч пациентов вылечились, умерли 16 099.
Занятия в российских школах с 1 сентября возобновятся в очной форме, заявил министр просвещения Сергей Кравцов. По его словам, дистанционная форма обучения никогда не заменит традиционную.
Вице-премьер Марат Хуснуллин сделал прививку от коронавируса. Ранее отечественной вакциной воспользовался губернатор Курской области Роман Старовойт. По его словам, он сделал прививку две недели назад, когда препарат еще не был зарегистрирован.
Коронавирусом в мире заразились более 22,41 миллиона человек, свыше 787 тысяч скончались, сообщает Университет Джона Хопкинса. На первом месте по динамике распространения эпидемии по-прежнему США – там выявлено 5,52 миллиона инфицированных.
Ведущий эпидемиолог Китая Чжун Наньшань высоко оценил российскую вакцину от коронавируса "Спутник V". Он подтвердил, что препарат является безопасным.
Коронавирус в Москве
Заболели – 255 136
Умерли – 4 698
Выздоровели – 201 567
Коронавирус в России
Заболели – 942 106
Умерли – 16 099
Выздоровели – 755 513
Коронавирус в мире
Заболели – 22 410 990
Умерли – 787 380
Выздоровели – 12 150 833
Статистика коронавируса в России и мире на 21 августа 2020 года
|Место
|Заболели
|Умерли
|Выздоровели
|Москва
|255 136
|4 698
|201 567
|Россия
|942 106
|16 099
|755 513
|США
|5 480 534
|170 670
|2 016 059
|Весь мир
|22 410 990
|787 380
|12 150 833
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