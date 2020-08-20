В Китае признали безопасной российскую вакцину от COVID-19

Ведущий эпидемиолог Китая Чжун Наньшань считает, что российская вакцина от коронавируса COVID-19 "Спутник V" безопасна. Его заявление распространило посольство России в Пекине.
Наньшань надеется, что клинические тестирования препарата пройдут успешно. Кроме того, он поздравил Россию с регистрацией вакцины, передает телеканал "360".
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