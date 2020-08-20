Коронавирус: последние новости на сегодня, 20 августа 2020 года

За последние сутки подтверждено 4 828 случаев коронавируса в России. С начала эпидемии зафиксировано более 937 тысяч случаев, свыше 749 тысяч пациентов вылечились, 15 989 умерли.
В мэрии Москвы опровергли намерения повторно вводить карантин из-за коронавируса. Со слов заммэра столицы по вопросам экономической политике Владимира Ефимова, тенденцию на появление таких слухов власти города считают странной. "У нас ни в коем случае нет таких планов. На сегодняшний момент для этого никаких предпосылок", – отметил он.
В Краснодарском крае продлили режим повышенной готовности до 3 сентября. Необходимо держать ситуацию под контролем, заявил глава региона Вениамин Кондратьев.
У 11 игроков и членов тренерского штаба хоккейного клуба "Сибирь" обнаружили коронавирус. Заразившиеся находятся в самоизоляции.
По данным Университета Джона Хопкинса, коронавирусом в мире заразились более 22,05 миллиона человек. Скончались 780 тысяч пациентов. В Соединенных Штатах выявили 5,48 миллиона инфицированных.
Коронавирус в Москве
Заболели – 254 448
Умерли – 4 687
Выздоровели – 200 359
Коронавирус в России
Заболели – 937 321
Умерли – 15 989
Выздоровели – 749 423
Коронавирус в мире
Заболели – 22 050 990
Умерли – 780 380
Выздоровели – 11 980 833
Статистика коронавируса в России и мире на 20 августа 2020 года
|Место
|Заболели
|Умерли
|Выздоровели
|Москва
|254 448
|4 687
|200 359
|Россия
|937 321
|15 989
|749 423
|США
|5 480 534
|170 670
|2 016 059
|Весь мир
|22 050 990
|780 380
|11 980 833
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