Названы 10 самых частых и тяжелых последствий коронавируса

Исследователи составили список самых распространенных осложнений, возникающих после выздоровления от коронавируса COVID-19.
Выяснилось, что абсолютно все переболевшие жалуются на непрекращающуюся усталость. За ней следуют мышечные боли, о которых рассказали 66,8% опрошенных. Среди прочих последствий – боли в голове, нарушения сна и памяти, головокружения и повышение уровня тревожности. Кроме того, некоторые пациенты жаловались на потерю волос, передает Ura.ru.
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