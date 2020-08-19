Коронавирус: последние новости на сегодня, 19 августа 2020 года

Коронавирус в России за последние сутки выявлен у 4 748 человек. С начала эпидемии в нашей стране заразились более 932 тысяч человек, 742 тысячи пациентов вылечились, 15 872 умерли.
Объем первой произведенной партии российской вакцины от коронавируса составил 15,5 тысячи доз. Препарат произведен на фармацевтическом заводе в Зеленограде.
Коронавирусом заразился министр энергетики России Александр Новак. Сейчас он лечится в Москве. Глава ведомства вместе с премьер-министром Михаилом Мишустиным должен был принять участие в мероприятиях на Дальнем Востоке. Глава правительства пожелал подчиненному выздоровления.
Коронавирусом в мире заразились более 21,82 миллиона человек, скончались 774 тысячи пациентов. В Соединенных Штатах зафиксировано 5,43 миллиона инфицированных.
Коронавирус в Москве
Заболели – 253 757
Умерли – 4 677
Выздоровели – 199 117
Коронавирус в России
Заболели – 932 493
Умерли – 15 872
Выздоровели – 742 628
Коронавирус в мире
Заболели – 21, 820 990
Умерли – 774 380
Выздоровели – 11 780 833
Статистика коронавируса в России и мире на 19 августа 2020 года
|Место
|Заболели
|Умерли
|Выздоровели
|Москва
|253 757
|4 677
|199 117
|Россия
|932 493
|15 872
|742 628
|США
|5 430 534
|170 670
|1 996 059
|Весь мир
|21 820 990
|774 380
|11 780 833
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