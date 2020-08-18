У министра энергетики России Новака обнаружили коронавирус

Премьер-министр России Михаил Мишустин рассказал, что министр энергетики Александр Новак сдал анализы на коронавирус. Результат оказался положительным.
На заседании правительственной комиссии по развитию Дальнего Востока в Благовещенске Мишустин сообщил, что Новак прилетел на совещание, но из-за состояния здоровья ему пришлось вернуться в Москву, поэтому он не смог принять участие в дискуссии. Глава кабмина пожелал министру выздоровления, сообщает РИА ФАН.
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