Коронавирус в России: выявлено более 932 тысяч инфицированных

В России продолжает снижаться число выявляемых случаев коронавируса. За последние сутки инфекция подтвердилась у 4 478 человек, почти треть не имела клинических проявлений. За то же время вылечились 6 527 пациентов, 132 скончались.
В Москве зафиксировано 693 новых случая, в области – 145. В Санкт-Петербурге выявлено 157 носителей, в Крыму – 24.
Всего с начала эпидемии коронавирусом в России заразились 932 493 человека. Из них вылечились 742 628, зафиксировано 15 872 летальных исхода.
В пуле журналистов, освещавших визит премьер-министра Михаила Мишустина, выявлены новые случаи заражения коронавирусом. Корреспондентов изолировали. Правительственному пулу пришлось вернуться из Благовещенска.
Педагогов не будут заставлять надевать маски с началом учебного года, заявили в Министерстве просвещения. Решение об индивидуальных средствах защиты будут принимать местные власти.
В Мариинском театре в Санкт-Петербурге коронавирус выявили у 30 человек. В основном заразились артисты балета.
Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор готов первым опробовать российскую вакцину от коронавируса "Спутник V". Власти республики наладят контакт с Россией для поставок препарата, заявил он.
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