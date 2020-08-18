Коронавирус: последние новости на сегодня, 18 августа 2020 года

Число заразившихся коронавирусом в России превысило 927 тысяч. Из них 736 тысяч пациентов вылечились, умерли 15 740. За последние сутки в нашей стране выявлено 4 892 случая.
Россия должна иметь несколько вакцин от коронавируса, считает глава Роспотребнадзора Анна Попова. Так она ответила на вопрос о разнице препаратов от Центра имени Гамалеи и новосибирского исследовательского института "Вектор".
В Израиле назвали прекрасной вакцину от коронавируса "Спутник V". Критика препарата на Западе политизирована и связана с непониманием того, как работают российские ученые, заявила сотрудник университетской Клиники Хадасса, иммунолог Полина Степенская. "Первое, что надо сказать российским ученым и медикам, это "браво!" – сказала она в беседе с РИА Новости.
Ученых из Центра эпидемиологии имени Гамалеи пытаются переманить за рубеж, заявил его глава Александр Гинцбург. Составу специалистов позавидовали бы в Европе и США, уверен он.
Коронавирусом в мире на 18 августа заразились более 21,61 миллиона человек. За время эпидемии зафиксировано свыше 774 тысяч летальных исходов.
В Соединенных Штатах за время эпидемии выявлено 5,4 миллиона зараженных коронавирусом. Страна находится на первом месте в мире по числу летальных случаев от COVID-19 – более 170 тысяч человек.
Коронавирус в Москве
Заболели – 253 064
Умерли – 4 666
Выздоровели – 197 962
Коронавирус в России
Заболели – 927 745
Умерли – 15 740
Выздоровели – 736 101
Коронавирус в мире
Заболели – 21, 610 990
Умерли – 774 380
Выздоровели – 11 580 833
Статистика коронавируса в России и мире на 18 августа 2020 года
|Место
|Заболели
|Умерли
|Выздоровели
|Москва
|253 064
|4 666
|197 962
|Россия
|927 745
|15 740
|736 101
|США
|5 400 534
|170 670
|1 986 059
|Весь мир
|21 610 990
|774 380
|11 580 833
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