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Коронавирус: последние новости на сегодня, 18 августа 2020 года

Коронавирус: последние новости на сегодня, 18 августа 2020 года

Фото: De Giglio/Fotogramma/www.globallookpress.com
В Израиле выразили восхищение российской вакциной от коронавируса "Спутник V". Последние новости об эпидемии COVID-19 – в материале "Дни.ру".
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Число заразившихся коронавирусом в России превысило 927 тысяч. Из них 736 тысяч пациентов вылечились, умерли 15 740. За последние сутки в нашей стране выявлено 4 892 случая.

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Россия должна иметь несколько вакцин от коронавируса, считает глава Роспотребнадзора Анна Попова. Так она ответила на вопрос о разнице препаратов от Центра имени Гамалеи и новосибирского исследовательского института "Вектор".

В Израиле назвали прекрасной вакцину от коронавируса "Спутник V". Критика препарата на Западе политизирована и связана с непониманием того, как работают российские ученые, заявила сотрудник университетской Клиники Хадасса, иммунолог Полина Степенская. "Первое, что надо сказать российским ученым и медикам, это "браво!" – сказала она в беседе с РИА Новости.

Ученых из Центра эпидемиологии имени Гамалеи пытаются переманить за рубеж, заявил его глава Александр Гинцбург. Составу специалистов позавидовали бы в Европе и США, уверен он.

Коронавирусом в мире на 18 августа заразились более 21,61 миллиона человек. За время эпидемии зафиксировано свыше 774 тысяч летальных исходов.

В Соединенных Штатах за время эпидемии выявлено 5,4 миллиона зараженных коронавирусом. Страна находится на первом месте в мире по числу летальных случаев от COVID-19 – более 170 тысяч человек.

Коронавирус в Москве

Заболели – 253 064

Умерли – 4 666

Выздоровели – 197 962

Коронавирус в России

Заболели – 927 745

Умерли – 15 740

Выздоровели – 736 101

Коронавирус в мире

Заболели – 21, 610 990

Умерли – 774 380

Выздоровели – 11 580 833

Статистика коронавируса в России и мире на 18 августа 2020 года


МестоЗаболелиУмерлиВыздоровели
Москва253 064
4 666197 962
Россия927 74515 740736 101
США5 400 534170 6701 986 059
Весь мир21 610 990
774 380
11 580 833

Коронавирус сегодня | В Москве | В России | В мире

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Автор: 18 августа 2020, 06:47

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