В России приступили к созданию вакцины от COVID-19 для животных

В Россельхознадзоре приступили к созданию вакцины от COVID-19 для животных. В первую очередь ее получат фермеры.
Руководитель ведомства Сергей Данкверт подчеркнул, что особое внимание следует уделить вакцинации млекопитающих из семейства куньих, поскольку среди них вирус распространяется наиболее быстро. В частности, планируется привить норок, которых разводят на фермах. Сроки появления вакцины пока не называются.
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