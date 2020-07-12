Сбежавшая в США вирусолог раскрыла секретные данные о коронавирусе

Ступив на американскую землю Ли-Мэн Янь рассказала, что ей довелось быть одним из первых ученых в мире, который занимался изучением нового коронавируса. Причем произошло это еще до того, как китайские власти сообщили миру о существовании этой болезни.
По словам вирусолога из Гонконга, от своего научного руководителя в референтной лаборатории Всемирной организации здравоохранения Лео Пуна она получила задание изучить выборку заболеваний атипичной пневмонией. При этом другой ее товарищ сообщил, что новая болезнь способна передаваться от человека к человеку еще до того, как об этом сообщили официальный Китай и ВОЗ.
Ли-Мэн Янь добавила, что передала руководству всю необходимую информацию, однако та была проигнорирована. Представители ВОЗ эту информацию постарались опровергнуть. Аналогичную позицию заняло и правительство Китая.
"Мы никогда ничего не слышали об этой женщине", – подчеркнули в китайском посольстве в США. А правительство страны, добавили дипломаты, отреагировало на вспышку коронавируса оперативно и эффективно.
Возможно, это не первое сенсационное заявление, касающееся происхождения коронавируса и роли Китая в этом. Так, бывший советник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Стив Бэннон рассказал, что сотрудники лаборатории города Ухань сдались американской разведке и поделились информацией о COVID-19.
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