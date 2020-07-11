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Коронавирус
Как восстановить легкие после коронавируса

Как восстановить легкие после коронавируса

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Известно, что коронавирусная инфекция при попадании в организм поражает легкие. Но как быстро они смогут восстановиться после выздоровления – вопрос индивидуальный для каждого пациента.
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Врач-пульмонолог Кирилл Зыков призывает людей, переболевших коронавирусом, отказаться от курения. В таком случае процесс восстановления легких пойдет быстрее. Также не следует использовать вейпы и электронные сигареты.

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Важно пройти полноценную респираторную реабилитацию, считает эксперт. В этом процессе участвует несколько специалистов – физиотерапевты, диетологи, психологи, а также врачи, практикующие лечебную физкультуру.

Упражнения необходимо делать не меньше получаса три раза в неделю. Реабилитация занимает два месяца. Зыков также отметил, что тренировки включают целый комплекс упражнений – как активные, так и менее энергозатратные.

Стоит отметить, что ОРВИ тоже может спровоцировать пневмонию, поэтому от этой инфекции хотя бы во время восстановления нужно поберечься.

Напомним, недавно стало известно, какой фактор увеличивает риск смерти от коронавируса. Оказалось, что большинство умерших от COVID-19 страдали от повышенного сахара в крови.

Автор: 11 июля 2020, 15:58

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