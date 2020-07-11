В США выявили рекордное число новых случаев заражения коронавирусом

В США число случаев заражения коронавирусом за последние сутки поставило новый антирекорд. Количество инфицированных превысило планку в 67 тысяч человек.
Примечательно, что предыдущий суточный антирекорд был установлен накануне. В тот период за сутки COVID-19 заразились чуть менее 60 тысяч человек.
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