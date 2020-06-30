Коронавирус: последние новости на сегодня, 30 июня 2020 года

Число зараженных коронавирусом в России превысило 641 тысячу человек. Последние новости об эпидемии COVID-19 – в материале "Дни.ру".



За последние сутки коронавирус в России обнаружили у 6 719 человек. За время эпидемии выздоровели свыше 403 тысяч, 9 166 пациентов не справились с инфекцией.



Коронавирусом заразились более 40 сотрудников Министерства иностранных дел России. Об этом сообщил глава МИД Сергей Лавров. По его словам, один из дипломатов скончался.

Российские кинотеатры, закрытые из-за эпидемии коронавируса, откроются 15 июля, сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко. Несмотря на скорое возобновление работы, с репертуаром могут быть большие проблемы: киноделы отложили даты премьер из-за пандемии.

По данным Университета Джона Хопкинса, коронавирусом в мире заразились более 10,1 миллиона человек. Скончались 502 тысячи. В США выявили свыше 2,55 миллиона инфицированных, в Бразилии – 1,34 миллиона.

Коронавирус в Москве

Заболели – 220 853

Умерли – 3 761

Выздоровели – 148 102

Коронавирус в России

Заболели – 641 156

Умерли – 9 166

Выздоровели – 403 430

Коронавирус в мире

Заболели – 10 110 990

Умерли – 502 880

Выздоровели – 5 160 060

Статистика коронавируса в России и мире на 30 июня 2020 года

Место Заболели Умерли Выздоровели Москва 220 853 3 761 148 102 Россия 641 156 9 166 403 430 США 2 550 785 120 889 830 059 Весь мир 10 010 990

498 880

5 060 833



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