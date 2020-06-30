Коронавирус: последние новости на сегодня, 30 июня 2020 года

За последние сутки коронавирус в России обнаружили у 6 719 человек. За время эпидемии выздоровели свыше 403 тысяч, 9 166 пациентов не справились с инфекцией.
Коронавирусом заразились более 40 сотрудников Министерства иностранных дел России. Об этом сообщил глава МИД Сергей Лавров. По его словам, один из дипломатов скончался.
Российские кинотеатры, закрытые из-за эпидемии коронавируса, откроются 15 июля, сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко. Несмотря на скорое возобновление работы, с репертуаром могут быть большие проблемы: киноделы отложили даты премьер из-за пандемии.
По данным Университета Джона Хопкинса, коронавирусом в мире заразились более 10,1 миллиона человек. Скончались 502 тысячи. В США выявили свыше 2,55 миллиона инфицированных, в Бразилии – 1,34 миллиона.
Коронавирус в Москве
Заболели – 220 853
Умерли – 3 761
Выздоровели – 148 102
Коронавирус в России
Заболели – 641 156
Умерли – 9 166
Выздоровели – 403 430
Коронавирус в мире
Заболели – 10 110 990
Умерли – 502 880
Выздоровели – 5 160 060
Статистика коронавируса в России и мире на 30 июня 2020 года
|Место
|Заболели
|Умерли
|Выздоровели
|Москва
|220 853
|3 761
|148 102
|Россия
|641 156
|9 166
|403 430
|США
|2 550 785
|120 889
|830 059
|Весь мир
|10 010 990
|498 880
|5 060 833
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