Коронавирус в России за сутки выявили у 7 425 человек

За последние сутки коронавирус в России выявлен у 7 425 человек. За то же время вылечились 12 013 пациента, 153 не смогли справиться с инфекцией.
В Москве коронавирус обнаружен у 1 081 человека, в Московской области зафиксировано 504 случая. На третье место по динамике заболеваемости вышел Ханты-Мансийский АО – 381 зараженный за последние сутки. Санкт-Петербург переместился на пятое место – 220 новых случаев.
С начала эпидемии коронавирусом в России заразились 599 705 человек. Выздоровели 356 429 пациентов, 8 359 умерли.
В Москве 23 июня открываются рестораны и фитнес-центры, снимаются ограничения с библиотек, детских садов. Это стало возможным благодаря снижению динамики заболевания, уточнил мэр столицы Сергей Собянин.
Ранее в городе разрешили работу летним верандам кафе, открылись музеи, были сняты ограничения на работу службы каршеринга. Первые шаги по отмене карантина Москва сделала 12 мая, когда в городе возобновились стройки и работа промышленных предприятий.
У четверти россиян есть знакомые, переболевшие COVID-19, выяснили в Высшей школе экономики. С 26 мая по 16 июня эта группа опрошенных выросла с 16,6 до 28,2%.
По актуальным данным Университета Джона Хопкинса, коронавирусом в мире заразились 9,09 миллиона человек. Скончалось свыше 472 тысяч пациентов. В США заразились более двух миллионов, в Бразилии – около миллиона.
Популярные темы форума
Спасибо за безбедную жизнь!
Скоро нас оцифруют
Как вам Навальный?
Вы из какого города?
Поправки
Никита Джигурда провёл расследование. Он утверждает, что на Ефремова было совершено покушение.
Пригожин и Валерия покупают дом за $55 миллионов баксов. Недавно плакали, что кушать нечего. Это как так?
Хочу работать
Это уже не та Россия
Нулевой ответил за базар