В Роспотребнадзоре рассказали об "антикоронавирусной" погоде

Специалисты Роспотребнадзора рассказали, какая погода является самой неблагоприятной для коронавируса COVID-19. По словам экспертов, хуже всего вирус переносит жару.
Так, коронавирус становится практически неактивным при температуре выше 30 градусов тепла. Его распространению препятствуют низкая влажность воздуха и солнечные лучи. Но чтобы убить инфекцию, потребуется настоящее пекло – от 70 градусов Цельсия и выше.
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