Передается через постель: обнаружен новый путь распространения коронавируса

Китайские ученые установили, что коронавирус может передаваться половым путем. К такому выводу они пришли в ходе тестирования в больнице Шанцю.
Исследователи обнаружили в сперме шести из 38 пациентов следы COVID-19. При этом отмечается, что больные шли на поправку, но все равно оставались заразными.
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