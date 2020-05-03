От коронавируса в Москве умерли больше 700 человек

Оперативный штаб Москвы по ситуации с коронавирусом опубликовал новые данные о количестве погибших от COVID-19. Число умерших превысило 700 человек – за прошедшие сутки, 2 мая, скончались 34 пациента.
Напомним, что, по последним данным, в столице более 62,5 тысячи заболевших. Согласно информации на 2 мая, за 24 часа было выявлено более пяти тысяч новых случаев заражения. Столичные власти рекомендуют строго соблюдать режим самоизоляции, чтобы минимизировать риск подхватить COVID-19.
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