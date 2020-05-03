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Коронавирус

Коронавирус: последние новости на сегодня, 3 мая 2020 года

Коронавирус в мире, России, новости. Фото: Elena Dunn/Global Look Press
Несколько дней подряд Россия ставит рекорды по числу заболевших коронавирусом. Пока нет оснований считать, что пик эпидемии COVID-19 миновал, заявили в Минздраве. Последние новости о коронавирусе и статистика на 3 мая 2020 года – в материале "Дни.ру".
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Заболели – 3 390 866

Умерли – 239 579

Выздоровели – 1 064 670

Число заболевших коронавирусом в Соединенных Штатах превысило 1,1 миллиона человек, свидетельствуют данные Университета Джона Хопкинса. В Испании выявлено 213 тысяч случае, в Италии – 207 тысяч.

Европа продолжает продолжает смягчать карантин из-за коронавируса. Так, жителям Испании вновь доступны прогулки и занятия спортом на свежем воздухе. Для каждоый возрастной группы установлено определенное количество времени для пребывания на свежем воздухе.

Коронавирус в России

Заболели – 124 325

Умерли – 1 222

Выздоровели – 15 013

За последние сутки число зараженных коронавирусом в России выросло на рекордные 9,6 тысячи человек. Страна переместилась на седьмое место в мире по количеству заболевших.

Вирусолог Александр Чепурнов не исключил, что рост заболеваемости связан с несоблюдением гражданами режима всеобщей изоляции. "Как только сами люди отпустили "вожжи", устав от ситуации и от экономических проблем, люди вышли на улицы – и вот результат", – приводит слова эксперта РБК.

Эпидемия коронавируса в России развивается не по китайскому, а европейскому сценарию, заявил мэр Москвы Сергей Собянин. В КНР источником инфекции был один город, власти могли отследить тех, кто выехал за его пределы, а после ликвидации вспышки в очаге эпидемия завершилась, сказал градоначальник в интервью Наиле Аскер-заде.

Коронавирус в Москве

Заболели – 62 658

Умерли – 695

Выздоровели – 6 374

Коронавирусом в Москве за истекшие сутки заразились более 5,5 тысячи человек. Это рекорд для столицы. По словам Сергея Собянина, реальное число инфицированных в городе – 2%. Этот показатель мэр назвал минимальным среди всех городов мира. Благодаря дисциплине и всеобщей изоляции распространение COVID-19 удалось сдержать, отметил он.

Градоначальник призвал не надеяться на ослабление карантина в ближайшее время. Власти могут ужесточисть ограничительные меры и ограничить количество выдаваемых цифровых пропусков, пояснил Собянин.

Статистика коронавируса сегодня

МестоЗаболелиУмерлиВыздоровели
Москва62 6586956 374
Россия124 3251 22215 013
США1 102 64365 319158 686
Весь мир3 278 866233 5791 034 670

Коронавирус сегодня | В Москве | В России | В мире

Симптомы | Карта | Статистика | Приколы | Заболевшие звезды | Заболевшие политики

Автор: 3 мая 2020, 06:57

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