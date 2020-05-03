Коронавирус: последние новости на сегодня, 3 мая 2020 года

Коронавирус в мире
Заболели – 3 390 866
Умерли – 239 579
Выздоровели – 1 064 670
Число заболевших коронавирусом в Соединенных Штатах превысило 1,1 миллиона человек, свидетельствуют данные Университета Джона Хопкинса. В Испании выявлено 213 тысяч случае, в Италии – 207 тысяч.
Европа продолжает продолжает смягчать карантин из-за коронавируса. Так, жителям Испании вновь доступны прогулки и занятия спортом на свежем воздухе. Для каждоый возрастной группы установлено определенное количество времени для пребывания на свежем воздухе.
Коронавирус в России
Заболели – 124 325
Умерли – 1 222
Выздоровели – 15 013
За последние сутки число зараженных коронавирусом в России выросло на рекордные 9,6 тысячи человек. Страна переместилась на седьмое место в мире по количеству заболевших.
Вирусолог Александр Чепурнов не исключил, что рост заболеваемости связан с несоблюдением гражданами режима всеобщей изоляции. "Как только сами люди отпустили "вожжи", устав от ситуации и от экономических проблем, люди вышли на улицы – и вот результат", – приводит слова эксперта РБК.
Эпидемия коронавируса в России развивается не по китайскому, а европейскому сценарию, заявил мэр Москвы Сергей Собянин. В КНР источником инфекции был один город, власти могли отследить тех, кто выехал за его пределы, а после ликвидации вспышки в очаге эпидемия завершилась, сказал градоначальник в интервью Наиле Аскер-заде.
Коронавирус в Москве
Заболели – 62 658
Умерли – 695
Выздоровели – 6 374
Коронавирусом в Москве за истекшие сутки заразились более 5,5 тысячи человек. Это рекорд для столицы. По словам Сергея Собянина, реальное число инфицированных в городе – 2%. Этот показатель мэр назвал минимальным среди всех городов мира. Благодаря дисциплине и всеобщей изоляции распространение COVID-19 удалось сдержать, отметил он.
Градоначальник призвал не надеяться на ослабление карантина в ближайшее время. Власти могут ужесточисть ограничительные меры и ограничить количество выдаваемых цифровых пропусков, пояснил Собянин.
Статистика коронавируса сегодня
|Место
|Заболели
|Умерли
|Выздоровели
|Москва
|62 658
|695
|6 374
|Россия
|124 325
|1 222
|15 013
|США
|1 102 643
|65 319
|158 686
|Весь мир
|3 278 866
|233 579
|1 034 670
Коронавирус сегодня | В Москве | В России | В мире
Симптомы | Карта | Статистика | Приколы | Заболевшие звезды | Заболевшие политики
Популярные темы форума
Откуда у Малышевой дворец?
НЕКРОСИВОЕ ИМЯ
ПУГАЧЕВУ РАЗОБЛАЧИЛИ: ПЕСНЯ «МИЛЛИОН АЛЫХ РОЗ» ОКАЗАЛАСЬ ПЛАГИАТОМ
Любимая актриса. Какая?
Почему снимают Петрова???
Люблю женщин в теле
Малышева графиня российская!
Сын хочет сменить пол
Травля
А вот если давление долго не падает, то шо? Корона?