"Плоды коронабесия": России предрекли рост смертности от онкологии

Коронавирус переключил внимание государства и системы здравоохранения на борьбу с пандемией. Из-за этого люди с онкологией и сердечно-сосудистыми заболеваниями могут не получить помощь в нужный момент, предупреждают российские СМИ.



Победа над пандемией коронавируса в России может быть омрачена ростом смертности от онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний, сообщает РИА "Катюша". Сейчас они лечатся по остаточному принципу, отмечают журналисты.

По их мнению, летальных исходов от онкологии и сердечно-сосудистых заболеваний будет значительно больше, чем смертей от коронавируса "даже по самым жутким сценариям". Журналисты напомнили, что за прошлый год злокачественные и доброкачественные опухоли стали причиной смерти более 295 тысяч россиян. Государство разработало масштабную программу для борьбы с онкологией.

Переключение внимания на коронавирус приведет к тому, что число смертей от рака может превысить 300 тысяч. Это сравнимо с сегодняшним количеством умерших от коронавируса в мире, уточняет РИА "Катюша". "Плоды коронабесия", – подвели итог журналисты.

К 25 мая в России зафиксировано более 353 тысяч заболевших COVID-19. За последние сутки выявлено 8 946 новых случаев, из них в Москве – 2 560.

В конце марта в России был введен режим всеобщей изоляции из-за коронавируса. Владимир Путин отменил единый период нерабочих дней 12 мая. При этом ряд регионов сохранили ограничения, в том числе Москва, Санкт-Петербург, Нижегородская область, Дагестан.