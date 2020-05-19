Заявивший о бесполезности образования протоиерей Смирнов вылечился от коронавируса

Глава патриаршей комиссии по делам семьи Димитрий Смирнов вылечился от коронавируса. Об этом сообщил источник в окружении священнослужителя.
По его словам, Димитрий Смирнов уже чувствует себя лучше, но пока находится в больнице. "Его наблюдают врачи во избежание возможных осложнений после болезни", – приводит официальное сообщение агентство "Интерфакс".
Напомним, протоиерей попал в больницу 5 мая. Результаты его теста на COVID-19 оказались положительными. Как уточняет "Царьград", 69-летний священнослужитель относится к группе риска.
Димитрий Смирнов прославился благодаря ряду скандальных высказываний. В одном из интервью священнослужитель назвал образование для девочек бесполезным. По мнению протоиерея, в школе ребенка учат только зависти и хамству.
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