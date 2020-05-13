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Как не умереть от коронавируса: переболевший COVID-19 дал рекомендации народу

Автор: Максим Мишин/Пресс-служба мэра и Правительства Москвы/Агентство «Москва»
С каждым днем увеличивается количество умерших от COVID-19. По состоянию на 13 мая в России зарегистрировано свыше 2,2 тысяч таких случаев. При первом недомогании людям необходимо обращаться к медикам, чтобы исключить риск летального исхода при коронавирусе.
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Учредитель телеканала "Царьград" Константин Малафеев недавно переболел коронавирусом. Ранее он неоднократно отмечал, что уханьская зараза особенно опасна для людей с хроническими заболеваниями. Однако таких недугов мужчина не имеет, поэтому он, можно сказать, отделался испугом.

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Малафеев попросил жителей страны обращать внимание на первые симптомы. При недомогании необходимо обязательно делать компьютерную томографию. Если же результаты обследования не сулят ничего хорошего, нужно сразу ложиться в больницу, чтобы как можно скорее врачи приступили к лечению.

Например, госпитализация может быть неизбежна, если томография показала, что у пациента поражено более 25% легких, если меньше – можно лечиться на дому. Также не стоит занимать место в больнице тем людям, у которых коронавирус протекает бессимптомно, отметил Константин Валерьевич.

"У меня много знакомых, которые вылечились дома за неделю", – рассказал он.

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Публикация от ДНИ.РУ (@dniru)

Напомним, в стране за два с половиной месяца выявлено более 242 случаев заражения коронавирусом. Таким образом, Россия занимает третье место по этому показателю среди всех стран мира. На первом месте США (более 1,4 миллиона), на втором – Испания (порядка 271 тысячи)

Автор: 13 мая 2020, 21:51 Источник: Царьград ✓ Надежный источник

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