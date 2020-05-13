Коронавирус в Москве Заболевшие звезды Шутки про коронавирус COVID-19 - новости сегодня, 13 мая Симптомы коронавируса

Топ новостей

Знаменитая телеведущая оказалась родной дочерью Евгения Петросяна
Беременная Яна Рудковская впала в шок от открывшихся данных
Стало хуже: лекарства не помогли тяжелобольному критику Аллы Пугачевой
Полину Гагарину попросили больше не петь
Известие о тяжелой форме рака потрясло Петросяна
партнеры
Среда
13 мая
Лента новостей
22:03
Серьезные нарушения: новый поворот в скандальном деле Кокорина и Мамаева
21:51
Как не умереть от коронавируса: переболевший COVID-19 дал рекомендации народу
21:42
Сбежавшая от Шнурова певица эмоционально обратилась к поклонникам
21:39
В Кузбассе бандиты совершили налет на комиссионный магазин
21:37
Болеющий коронавирусом Песков рассказал об опасности
21:19
Вылетевший из Петербурга самолет совершил экстренную посадку
20:45
6 правил работы со своей психикой
20:38
На Калининградскую область обрушилась метель
20:27
Перенесшей тяжелую болезнь Бабкиной требуется помощь сиделки
20:27
Коронавирус: последние новости на сегодня, 13 мая 2020 года
20:15
Стали известны детали определения причины смерти при коронавирусе
20:12
В Уфе наказали кричавшую на детей матом работницу соцприюта
20:08
Сафронов согласился раскрыть тайну своего завещания Кудрявцевой: Кому достанутся миллионы?
20:00
Коронавирус: приколы про COVID-19
19:52
Под Москвой ребенок попал в беду на озере
19:48
Комедийные сериалы на все времена: что смотреть на ТВ прямо сейчас
19:42
"Не все получилось, как мы планировали": Эмин Агаларов объявил о разводе
19:39
Сябитова завидует громадной пенсии Гузеевой
19:29
Молодящаяся Зудина внезапно изменилась
19:15
Как полюбить себя: советы психолога
19:15
Гороскоп на сегодня, 14 мая 2020 года
18:57
Телеведущая Оксана Пушкина заболела коронавирусом после посещения ветеранов
18:42
Кумир молодежи закрыл грудью закиданного камнями Певцова
18:41
Низкой смертности от коронавируса в Москве нашли объяснение
18:40
Под Москвой нашли обгоревший труп мужчины
18:15
Общая беда примирила принцев Гарри и Уильяма
18:15
Сенсация: раскрыта вина Порошенко в деле о взрывах
18:14
Неожиданная находка у порога заставила Кожевникову обратиться к специалистам
18:03
Маршал откровенно о печальном состоянии парализованного Носкова
18:02
Сюткин раскрыл способы заработка звезд во время карантина
17:57
Раскрыто состояние больного коронавирусом Мишустина
17:21
Дочь Пелагеи довела до слез оперную звезду
17:06
Президент распорядился: дочке Заворотнюк выделили помощь из бюджета страны
17:04
"Всему есть предел": доведенная Кудрявцева набросилась на Разина
16:55
Взять ответственность за собственную жизнь: Гусева распутывает тайны 20-летней давности
16:42
Коронавирус – статистика онлайн: сколько заболевших в Москве, России и мире
16:33
"Совершили ошибку": доктор Мясников сделал важное заявление о коронавирусе
16:32
Сбежавшая в Америку дочь Успенской превратилась в индейца
16:12
Будет двое детей: появилась информация об исчезновении Ольги Бузовой
16:09
"Выливается поток грязи": Шевыркова указала Малахову на истинное лицо Башарова
16:02
Знаменитый российский хоккеист стал участником смертельного ДТП
15:47
Раскрыты детали скандального ухода Розанова от Тутберидзе к Плющенко
15:36
Психиатры к вам выехали: страшный лай Пьехи напугал народ
15:18
Принцесса Диана пошла на риск ради ночи с пляшущими геями
15:11
Врачи бросились спасать побитую Регину Тодоренко
14:59
"Волочкова нервно курит": рэпер Баста станцевал балет под музыку из "Лебединого озера"
14:57
Глава Минздрава назвал условие для возвращения к нормальной жизни
14:49
Прилепин рассекретил лицо жены
14:48
Путин разнес министерства из-за выплат в связи с коронавирусом
14:36
В Минпросвещения России заявили о переносе ЕГЭ
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Зараженные коронавирусом звезды: кто из знаменитостей пострадал от COVID-19
"Прыщавая Изольда": откровенный снимок Бузовой без фотошопа вызвал омерзение
Будет двое детей: появилась информация об исчезновении Ольги Бузовой
"Тяжелая и трагическая ситуация": Цымбалюк-Романовская сделала заявление о Джигарханяне
По стопам Тарасова: бойфренд Бузовой изуродовал себя во имя любви
Пугачева побила выскочку Бузову
Коронавирус

Болеющий коронавирусом Песков рассказал об опасности

Дмитрий Песков. Фото: Kremlin Pool/Global Look Press/www.globallookpress.com
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заболел коронавирусом и попал в больницу 12 мая. Он дал интервью, в котором рассказал об опасности этой болезни.
прочитано 558 раз

"Вирус действительно очень опасен", – предупредил Дмитрий Песков. Он напомнил, что болезнь передается от человека к человеку, и уберечься от него очень и очень сложно. Поэтому, добавил пресс-секретарь президента России, если у человека есть отягчающие обстоятельства – хронические болезни или он просто уже в летах, то ради собственной безопасности ему стоит избегать контактов с внешним миром.

ПО ТЕМЕ

Песков заразился коронавирусом: грозит ли опасность Путину

 Коронавирус в России

Сюжеты Коронавирус в России

Дмитрий Сергеевич Песков

Дмитрий Сергеевич Песков пресс-секретарь президента России

В случае самого Дмитрия Пескова такой рецепт оказался невозможен. Он рассказал, что сперва диагноз подтвердился у одного из его коллег, с которым он общался. После этого пресс-секретарь российского лидера, в соответствии с правилами безопасности при коронавирусе, перешел на режим самоизоляции.

После этого пришел положительный результат на коронавирус и у самого Дмитрия Пескова. "Первый день не было вообще никаких симптомов, а потом началась температура чуть выше 37… Ну такая она, неприятная температура… И ломало", – поделился он своими ощущениями.

После этого, по его словам, ситуация продолжила ухудшаться. Ситуацию спасло то, что он во врем попал в больницу. "В этой болезни главное – не пропустить. Вирус этот абсолютно кровожадный", – заключил Дмитрий Песков.

Напомним, о том, что Дмитрий Песков заболел коронавирусом стало известно 12 мая. Пресс-секретарь президента России попал в больницу. Самого Владимира Путина, как выяснилось, он заразить не мог – лично они виделись больше месяца назад.

Автор: 13 мая 2020, 21:37 Источник: Коммерсант ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Зараженные коронавирусом политики: кто пострадал от смертельной инфекции

комментарии

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Популярные темы форума

Политика

Снизилось в два раза: странное заявление Лукашенко о коронавирусе в Белоруссии
"В дурку пора": разбушевавшегося Порошенко быстро поставили на место
В Кремле отреагировали на идею отменить голосование по Конституции из-за коронавируса
Зараженные коронавирусом политики: кто пострадал от смертельной инфекции

Шоу-бизнес

Маршал откровенно о печальном состоянии парализованного Носкова
Сюткин раскрыл способы заработка звезд во время карантина
Дочь Пелагеи довела до слез оперную звезду
Президент распорядился: дочке Заворотнюк выделили помощь из бюджета страны

Проишествия

Обнищавшие украинские крестьяне устроили бунт из-за коронавируса
Есть пострадавший: на юго-востоке Москвы мужчина открыл стрельбу
Разнесли вдребезги: бандиты навредили бывшему мужу Пугачевой
"Состоял на учете в психдиспансере": житель Рязани расстрелял пятерых человек из-за шума

Lifestyle

Контузило: вдова Никулина поведала о происшествии на съемках "Самогонщиков"
Умерла актриса Инна Макарова
Чума на оба ваши дома: коронавирус изменил людей до неузнаваемости
Японский пианист открыл способ воздействия на здоровье зрителей
Шоу-бизнес

"Собрала вещи и уехала": актриса Климова ушла от мужа после запоя

Женщина не захотела терпеть ложь

Шоу-бизнес

Друг откровенно о Жигунове: После расставания с Заворотнюк Сергея как подменили

Роман с актрисой был лучшим периодом в его жизни
Шоу-бизнес

Маршал откровенно о печальном состоянии парализованного Носкова

Артист рассказал о друге
Шоу-бизнес

Дочь Пелагеи довела до слез оперную звезду

Артистка захотела забрать девочку себе

Гороскоп

Гороскоп на сегодня, 14 мая 2020 года
Гороскоп на сегодня, 13 мая 2020 года
Совет на выходные, 9-11 мая 2020 года
Гороскоп на выходные, 9-11 мая 2020 года

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

"Они плюют нам в лицо": хореограф Тутберидзе в бешенстве из-за поведения Плющенко
Сотникова не может выйти на лед после операции
"Интриги и расследования": гимнастка Мамун объяснила популярность фигурного катания
Туктамышева решилась на участие в эротической фотосессии

Регионы

"Всю заразу пропускают": происходящее на Крымском мосту привело в ужас
Леденящие душу подробности взрыва дома в Орехово-Зуево
Сухой закон на самоизоляции: россиян удивило новое ограничение от якутских властей
Вдобавок к коронавирусу: в России зафиксирована вспышка опасной инфекции
© 2015-2020 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+