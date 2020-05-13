Стали известны детали определения причины смерти при коронавирусе

Главный внештатный специалист по патологической анатомии Москвы Олег Зайратьянц рассказал о том, как именно ставится точная причина смерти пациентов с подозрением на коронавирус. Он напомнил, что решение принимается после вскрытия.



В информационном пространстве активно обсуждается ситуация вокруг статистики смертности от коронавируса в Москве. Столичный департамент здравоохранения опроверг информацию о том, что данные занижаются и рассказал, что точная причина смерти пациента определяется после вскрытия, которое проводится в 100% подобных случаев.

Главный внештатный специалист по патологической анатомии Москвы Олег Зайратьянц раскрыл, как именно это происходит. "Есть четкие критерии, как ставить диагноз "коронавирусная инфекция", – отметил он. Специалист рассказал, что соответствующий вердикт ставится в том случае, если у человека обнаруживается пневмония той или иной степени тяжести и положительный тест на коронавирус, прижизненный или посмертный.

Учитываются и сопутствующие заболевания, которые могут обостриться из-за коронавируса. "И в этих случаях это идет как смерть от коронавирусной инфекции", – уточнил Олег Зайратьянц.

Однако не во всех случаях, если у погибшего есть коронавирус, болезнь можно называть причиной смерти. Например, болезнь может не успеть добраться до легких, а пациент уйдет из жизни по другой причине, например – от инфаркта.

Напомним, ранее в Сети возникли слухи о том, что статистика смертей от коронавируса в Москве занижается. Однако в департаменте здравоохранения столицу эту информацию убедительно опровергли.