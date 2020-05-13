Низкой смертности от коронавируса в Москве нашли объяснение

Департамент здравоохранения Москвы более чем убедительно опроверг слухи о том, что показатели смертности от коронавируса в столице якобы занижаются. Нехарактерной для городов в других странах статистики нашлось простое объяснение.

В столичном Депздраве напомнили, что Москва открыто публикует статистику по коронавирусу, в том числе и данные об уровне смертности, на своих официальных ресурсах в Сети. При этом авторы фейков о якобы заниженных показателях оперируют сравнениями показателей смертности в месячной динамике, что не может являться однозначным свидетельством развития ситуации.

Важно знать, что диагноз умерших с подозрением на коронавирус в Москве устанавливается после проведения вскрытия в полном соответствии с рекомендациями Минздрава России. И эта процедура проводится в 100% случаев, в отличии от других стран.

"Поэтому зафиксированные в Москве посмертные диагнозы и причины смерти в конечном итоге являются исключительно точными, а данные о смертности абсолютно открытыми", – говорится в официальном сообщении Департамента здравоохранения столицы. В других случаях причиной смерти оказывается инфаркт миокарда, инсульт, лейкозы, почечная недостаточность и другие смертельные заболевания.

Кроме того, смертность от коронавируса в Москве действительно ниже, чем общий прирост смертности в городе. Однако точно такая же ситуация наблюдается и в городах в других странах и может объясняться целым рядом причин.

Напомним, коронавирус в Москве затронул наибольшее число людей в России. Последние новости показывают, что к 13 мая в городе заболели 126 004 человека. Выздороветь к этой дате успели 21 506 пациентов. В столице зарегистрировано 1 232 летальных случая.