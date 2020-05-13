Коронавирус: последние новости на сегодня, 13 мая 2020 года

Как показывают последние новости и данные официальной статистики, во всем мире темпы распространения коронавируса перестают бить рекорды. К 13 мая 2020 года у людей уже успела возникнуть робкая надежда, что хотя бы к лету станет заметно улучшение ситуации.

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