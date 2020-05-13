Коронавирус: последние новости на сегодня, 13 мая 2020 года

Для россиян самой обсуждаемой из последних новостей, которые касаются распространения коронавируса, остается весть о диагнозе Дмитрия Пескова. Официальный представитель Кремля остается в больнице.
Новый день готовит и новые вызовы. 13 мая народ пристально следит за данными официальной статистики. Люди надеются, что скорость распространения коронавируса в России наконец остановится на одном уровне, что подарит им надежду на улучшение ситуации в будущем.
Коронавирус в Москве
- Заболели – 121 301
- Умерли – 1179
- Выздоровели – 19 642
Коронавирус в России
- Заболели – 232 378
- Умерли – 2 120
- Выздоровели – 43 540
Коронавирус в мире
- Заболели – 4 301 176
- Умерли – 289 106
- Выздоровели – 1 548 287
Статистика на сегодня
|Место
|Заболели
|Умерли
|Выздоровели
|Москва
|121 301
|1 179
|19 642
|Россия
|232 378
|2 120
|43 540
|США
|1 390 476
|82 096
|262 697
|Весь мир
|4 301 176
|289 106
|1 548 287
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