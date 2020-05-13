Коронавирус в Москве Заболевшие звезды Шутки про коронавирус COVID-19 - новости сегодня, 12 мая Симптомы коронавируса

Топ новостей

Знаменитая телеведущая оказалась родной дочерью Евгения Петросяна
Беременная Яна Рудковская впала в шок от открывшихся данных
Стало хуже: лекарства не помогли тяжелобольному критику Аллы Пугачевой
Полину Гагарину попросили больше не петь
Известие о тяжелой форме рака потрясло Петросяна
партнеры
Вторник
12 мая
Лента новостей
00:04
"Это так стыдно": успешная певица Елка порассуждала о бедности
00:01
Коронавирус: последние новости на сегодня, 13 мая 2020 года
22:01
Дочь Гузеевой нашла себе парня-маргинала
21:37
Песков заразился коронавирусом: грозит ли опасность Путину
21:33
Друг откровенно о Жигунове: После расставания с Заворотнюк Сергея как подменили
21:29
Бросил курить все, что можно и нельзя: Джиган пообещал следовать здоровому образу жизни
20:54
"Где щеки?": изможденный Ургант переполошил россиян
20:49
"Они дурят всех": всплыла правда об отношениях Шаляпина с Копенкиной
20:41
Стало известно об аресте Януковича
20:20
В Уфе произошла массовая авария
20:19
Диеты и правильное питание на карантине
20:13
Публично униженная молодая жена Петросяна впала в истерику
20:11
Как родители портят сексуальную жизнь своим детям
20:00
"У мужа ситуация посложнее": заразившаяся коронавирусом Навка вышла на связь
20:00
Какая профессия станет самой востребованной после пандемии коронавируса
20:00
Коронавирус: приколы про COVID-19
19:59
Зараженные коронавирусом звезды: кто из знаменитостей пострадал от COVID-19
19:34
В два раза больше: названо шокирующее количество безработных в России
19:26
Коронавирус: последние новости на сегодня, 12 мая 2020 года
19:16
Собчак обставила Ивлееву
19:01
"Райская птичка": жена Галустяна показала идеальную фигуру в купальнике
18:58
Коронавирус – статистика онлайн: сколько заболевших в Москве, России и мире
18:52
В Петербурге уборочная машина сбила курьера
18:39
Гороскоп на сегодня, 13 мая 2020 года
18:34
Умерла звезда фильма "Мулен Руж"
18:33
По стопам Тарасова: бойфренд Бузовой изуродовал себя во имя любви
18:27
"Мне смеялись в лицо": страшная исповедь заболевшей коронавирусом
18:25
Постирать и отпарить: россиянам рассказали о правилах использования защитных масок
18:18
Снова вместе? Шейк пригласила бывшего возлюбленного домой
18:04
Не Крутой, так Лещенко: кто из мужиков инфицировал Навку
18:01
Новая беда: онкобольная Заворотнюк в опасности
17:56
Популярный блогер разбился в аварии в свой день рождения
17:56
Как стать известным за полгода
17:43
"Маленькая принцесса": Лепс похвастался дочерью-красавицей
17:30
Состоит на учете в ПНД: в Москве из больницы сбежал школьник с коронавирусом
17:19
"Сын поднимал на Цывину руку": подруга поведала жуткие подробности
17:14
"В дурку пора": разбушевавшегося Порошенко быстро поставили на место
17:11
В Подмосковье пьяный хулиган разгромил машины
17:07
Гоген бросил Катю? Солнцев показал новое фото с любовницей
17:05
Любитель скорости Прилучный нахватал штрафов за карантин
16:51
Напряженная: обстановке в России из-за коронавируса дали оценку
16:42
"Очень волнуюсь": дочь откровенно об инфицированном Дмитрии Пескове
16:37
В Москве резко упал индекс самоизоляции
16:34
"Я не вижу нарушения": Собчак оправдалась после вечеринки с Маликовым во время пандемии
16:21
"В обоих своих браках я счастливой не была": Валюшкина заговорила о проклятии
16:17
В Кремле отреагировали на идею отменить голосование по Конституции из-за коронавируса
16:10
Татьяна Навка слегла с коронавирусом
16:08
Зараженные коронавирусом политики: кто пострадал от смертельной инфекции
16:06
"Писает на подушку": мать особенного ребенка Светлана Зейналова пожаловалась на наследницу
16:06
"Тяжелая и трагическая ситуация": Цымбалюк-Романовская сделала заявление о Джигарханяне
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Зараженные коронавирусом звезды: кто из знаменитостей пострадал от COVID-19
"Прыщавая Изольда": откровенный снимок Бузовой без фотошопа вызвал омерзение
По стопам Тарасова: бойфренд Бузовой изуродовал себя во имя любви
"Тяжелая и трагическая ситуация": Цымбалюк-Романовская сделала заявление о Джигарханяне
Пугачева купила бриллиантовое кольцо за баснословную сумму
Россия вышла на второе место в мире по числу зараженных коронавирусом
Коронавирус

Коронавирус: последние новости на сегодня, 13 мая 2020 года

Фото: Агентство городских новостей «Москва»/Софья Сандурская
Как показывают последние новости и данные официальной статистики, во всем мире темпы распространения коронавируса перестают бить рекорды. К 13 мая 2020 года у людей уже успела возникнуть робкая надежда, что хотя бы к лету станет заметно улучшение ситуации.
прочитано 136 раз

Для россиян самой обсуждаемой из последних новостей, которые касаются распространения коронавируса, остается весть о диагнозе Дмитрия Пескова. Официальный представитель Кремля остается в больнице.

ПО ТЕМЕ

Коронавирус: последние новости на сегодня, 12 мая 2020 года

 Коронавирус в мире: последние новости

Сюжеты Коронавирус в мире: последние новости

Новый день готовит и новые вызовы. 13 мая народ пристально следит за данными официальной статистики. Люди надеются, что скорость распространения коронавируса в России наконец остановится на одном уровне, что подарит им надежду на улучшение ситуации в будущем.

Коронавирус в Москве

  • Заболели – 121 301
  • Умерли – 1179
  • Выздоровели – 19 642

Коронавирус в России

  • Заболели – 232 378
  • Умерли – 2 120
  • Выздоровели – 43 540

Коронавирус в мире

  • Заболели – 4 301 176
  • Умерли – 289 106
  • Выздоровели – 1 548 287

Статистика на сегодня

МестоЗаболелиУмерлиВыздоровели
Москва121 3011 17919 642
Россия232 3782 12043 540
США1 390 47682 096262 697
Весь мир4 301 176
289 106
1 548 287

Коронавирус сегодня | В Москве | В России | В мире

Симптомы | Карта | Статистика | Приколы | Заболевшие звезды | Заболевшие политики

Автор: 13 мая 2020, 00:01
ФОТОРЕПОРТАЖ

Коронавирус: приколы про COVID-19

комментарии

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Популярные темы форума

Политика

"В дурку пора": разбушевавшегося Порошенко быстро поставили на место
В Кремле отреагировали на идею отменить голосование по Конституции из-за коронавируса
Зараженные коронавирусом политики: кто пострадал от смертельной инфекции
Зеленского признали соучастником страшного преступления

Шоу-бизнес

"Они дурят всех": всплыла правда об отношениях Шаляпина с Копенкиной
Друг откровенно о Жигунове: После расставания с Заворотнюк Сергея как подменили
"Где щеки?": изможденный Ургант переполошил россиян
Дочь Гузеевой нашла себе парня-маргинала

Проишествия

Обнищавшие украинские крестьяне устроили бунт из-за коронавируса
Есть пострадавший: на юго-востоке Москвы мужчина открыл стрельбу
Разнесли вдребезги: бандиты навредили бывшему мужу Пугачевой
"Состоял на учете в психдиспансере": житель Рязани расстрелял пятерых человек из-за шума

Lifestyle

Контузило: вдова Никулина поведала о происшествии на съемках "Самогонщиков"
Умерла актриса Инна Макарова
Чума на оба ваши дома: коронавирус изменил людей до неузнаваемости
Японский пианист открыл способ воздействия на здоровье зрителей
Шоу-бизнес

"Этот брак оказался роковой ошибкой": Петросян собрал чемодан и ушел от жены

Молодость, бедность и глупость оказались причиной разрыва отношений
Шоу-бизнес

"Сын поднимал на Цывину руку": подруга поведала жуткие подробности

Актриса умерла при загадочных обстоятельствах
Шоу-бизнес

Гоген бросил Катю? Солнцев показал новое фото с любовницей

Шоумен снова заставил пользователей Сети обсуждать его личную жизнь
Шоу-бизнес

"Тяжелая и трагическая ситуация": Цымбалюк-Романовская сделала заявление о Джигарханяне

Киевская пианистка рассказала правду

Гороскоп

Гороскоп на сегодня, 13 мая 2020 года
Совет на выходные, 9-11 мая 2020 года
Гороскоп на выходные, 9-11 мая 2020 года
Гороскоп на неделю с 11 по 17 мая 2020 года

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

"Они плюют нам в лицо": хореограф Тутберидзе в бешенстве из-за поведения Плющенко
Сотникова не может выйти на лед после операции
"Интриги и расследования": гимнастка Мамун объяснила популярность фигурного катания
Туктамышева решилась на участие в эротической фотосессии

Регионы

"Всю заразу пропускают": происходящее на Крымском мосту привело в ужас
Леденящие душу подробности взрыва дома в Орехово-Зуево
Сухой закон на самоизоляции: россиян удивило новое ограничение от якутских властей
Вдобавок к коронавирусу: в России зафиксирована вспышка опасной инфекции
© 2015-2020 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+