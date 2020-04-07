Названы способные переносить коронавирус продукты

Специалисты Росконтроля назвали продукты, которые могут распространить коронавирус COVID-19. Среди них – фрукты, овощи и пища в упаковке, сообщает Ura.ru.
По словам экспертов, через продовольственные товары можно заразиться, если немногим ранее рядом с ними покашлял инфицированный человек. Однако на практике риск такого заражения минимален: вирус не может долго жить вне живого организма. Тем не менее, в Роскотроле рекомендуют тщательно мыть фрукты и овощи и подвергать другие продукты температурной обработке.
Популярные темы форума
О кошках
Хочу богатого мужика
Нужен совет
Жена стала выпивать.
Анатолий
Не помыла руки
Карантин и соседи
Из какого вы города?
Выздоравливают только те у кого есть деньги?
Как не потолстеть на карантине?