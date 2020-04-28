Россия обогнала Иран по числу заболевших коронавирусом

Россия обошла Иран и заняла восьмое место в мире по числу заболевших коронавирусом. Об этом сообщил во вторник, 28 апреля, оперативный штаб по мониторингу ситуации с COVID-19.

За последние сутки количество инфицированных россиян увеличилось до 93,5 тысячи. В Иране зарегистрировано 91,4 тысячи случаев заражения коронавирусом, сообщает "Москва 24".