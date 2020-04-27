Доктор Курпатов предупредил об опасности коронавируса для психики людей

Как только карантин, введенный из-за пандемии коронавируса, закончится, есть вероятность, что в мире увеличится число людей с психическими расстройствами. Как считает доктор Курпатов, самоизоляция негативно скажется на населении.

Система адаптации населения нарушится, если люди слишком много времени проведут на самоизоляции, считает врач-психотерапевт Андрей Курпатов. Как заявил специалист в шоу "Простое о сложном" на Яндекс.Эфире, сейчас возрастает риск возникновения психических расстройств, ведь на карантине многие люди не работают, не соблюдают привычный распорядок дня, а также потребляют примитивный контент.

Чтобы такого кризиса не настало, Курпатов советует работать. Нужно придумать занятие, которое станет полезным для общества. Также необходимо распланировать день, как обычные рабочие будни, при этом не следует забывать про физические упражнения.

Доктор также отметил, что недостаток полезной информации, в первую очередь, повлияет на детей. Их развитие может пострадать из-за ограниченного круга лиц, впоследствии ребенок плохо будет адаптироваться в обществе.

Напомним, что в России режим самоизоляции был введен в конце апреля. На протяжении месяца многие жители страны сидят дома. Некоторые жалуются на недостаток денежных средств и отсутствие разнообразного досуга.