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Коронавирус

Как добровольцы помогают Подмосковью в борьбе с коронавирусом

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Волонтеры и представители бизнеса Московской области объединились в общем деле с самого начала пандемии. Они разносят продукты пожилым людям и многодетным семьям, ходят для них за покупками. По словам губернатора Подмосковья Андрея Воробьева, многие компании решили помочь с продуктами и средствами защиты от коронавируса.

Он рассказал, что попросил предпринимателей помочь, и они откликнулись. "По большому счету, из всех друзей, знакомых, бизнесменов, с которыми я долго общаюсь и дружу, по сути, никто не отказал", – цитирует Воробьева телеканал "360". За последнее время предприятия и частные лица перевели в Московский областной фонд поддержки регионального сотрудничества и развития сотни миллионов рублей.

Автор: 27 апреля 2020, 15:12
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