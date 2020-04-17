В Москве умер зараженный коронавирусом знаменитый режиссер

В одной из московских больниц умер режиссер Александр Радов. По данным телеканала "360", первый тест на COVID-19, который он сдал, показал положительный результат.
Александру Радову было 79 лет. Режиссер работал над многими документальными фильмами, повествующими о жизни прославленных личностей, напоминает RT.
Популярные темы форума
Ненавижу
Не собираюсь провоцировать. Просто интересно.
Любимая российская актриса
Кто помнит в СССР , модель Регину Заварскую
Прилучный избил Муцениеце
После 30 лет сложно найти..
Астрологи, что нас ждет?
Пропускная система в Москве
Чего скисли? У России самое выгодное положение по поводу коронавирус. Сиди дома и мой руки с мылом.
Школьная подруга увела мужа