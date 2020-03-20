Сначала был безвреден: ученые раскрыли происхождение коронавируса

Американские ученые установили, что коронавирус не был создан искусственным путем. К такому выводу они пришли после изучения генома вируса SARS-CoV-2 и подобных ему инфекций, сообщает "Вечерняя Москва".
Биологи отметили, что коронавирус отличается от всех известных человеку вирусов. Предположительно, он появился у животных и не угрожал здоровью. Однако со временем он эволюционировал, а при передаче человеку изменился в очередной раз и стал болезнетворным.
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