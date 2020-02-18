Хирург-онколог назвал идеальный способ лечения рака

Чтобы защитить себя от онкологии, важно избегать хронических стрессов, отметил ученый и практикующий хирург. Решетов призвал уделять больше времени спорту, прогулкам на свежем воздухе и любимым делам. Впрочем, заболеть может и человек, ведущий активный образ жизни. Стопроцентной гарантии ученые не дают. "В идеале, конечно, хотелось бы разработать вакцину", – цитирует Решетова портал "Инвест-Форсайт".
А пока чудодейственное средство не изобретено, остается надеяться на другие способы лечения. По словам хирурга, в России разрабатываются технологии физического воздействия на опухолевые клетки. Предполагается использовать электрические поля, лазеры, высокие или низкие температуры. Набирают популярность и методы восстановительной хирургии, отметил Решетов. По словам врача, в медицине появился термин "онкопластика".
Несмотря на то что вакцины от рака пока нет, прогресс в лечении очевиден, подчеркнул ученый. Несколько десятков лет назад некоторые опухоли были неизлечимы, а пациенты жили недолго. Теперь появились возможности перевести их в категорию хронических больных: онкология полностью не вылечивается, но человек не умирает и живет полноценной жизнью, рассказал Решетов.
"Дни.ру" писали о любопытном открытии китайских ученых. В Поднебесной пришли к выводу об эффективности зеленого чая в профилактике и лечении онкологических заболеваний. В напитке содержится эпигаллокатехин-3-галлат (ECGC) – это вещество блокирует рост опухолей, уверены исследователи.
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