Лечение рака: ученые нашли простейший способ

В общей сложности специалисты провели 16 исследований. По их
результатам ученые сделали вывод: против рака молочной железы эффективен
зеленый чай. Содержащееся в нем вещество эпигаллокатехин-3-галлат (ECGC)
блокирует рост опухолей, полагают китайцы. Вещество защищает клетки и
останавливает фермент, необходимый злокачественным опухолям для роста.
Ученые напомнили о популярности зеленого чая в Азии, поэтому там сравнительно низкий уровень заболеваемости раком молочной железы. В том же Китае женщины могут выпить в день до десяти чашек чая.
Но подойдет такой метод лечения и профилактики не всем. Зеленый чай содержит много кофеина, поэтому людям с хроническими заболеваниями злоупотреблять им не стоит, сообщает сайт телеканала "Царьград".
Ранее "Дни.ру" сообщали об открытии британских ученых. Исследователи с Туманного Альбиона считают, что спровоцировать онкологию может повышенный уровень тестостерона. У мужчин вероятность заболевания повышается на 14 процентов, сообщает о результатах исследования портал MedicalXpress.
Ученые призвали использовать методы снижения тестостерона. Однако у исследователей нет уверенности, что они будут эффективными при профилактике онкологии.
Разрабатывают способы борьбы с раком и российские ученые. Они нашли способ повысить эффективность доставки действующего вещества к злокачественным образованиям, сообщали ранее "Дни.ру".
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