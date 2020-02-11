В России придумали бороться с раком с помощью ржавчины

В настоящий момент уже существуют лекарства, способные бороться с онкологическими заболеваниями, воздействуя непосредственно на новообразования. Однако перед специалистами стоит задача сделать так, чтобы действующее вещество было доставлено непосредственно в зону расположения опухоли.
Подобный подход должен увеличить эффективность лекарства от рака, а также минимизировать побочные действия в виде ущерба для всего организма. Чтобы обеспечить доставку вещества в нужное место предлагается использовать наночастицы на основе оксида железа, то есть обыкновенной и хорошо знакомой всем ржавчины.
Предполагается, что такие частицы будут включены в оболочку полимерных капсул для доставки лекарства к нужным клеткам. Дистанционный нагрев позволит высвободить вещество в тот момент, когда это необходимо.
Ученые из России, вместе со своими французскими и китайскими коллегами, успешно реализовали этот принцип на практике. "В итоге действие противоопухолевого лекарства было направлено в отношении опухолевых клеток при облучении их лазером, в то время как в отношении здоровых клеток практически не наблюдалась токсичность лекарств", – цитирует РИА Новости одного из авторов исследования Михаила Зюзина.
Отмечается, что использование ржавчины для доставки лекарства к пораженному раком участку позволяет также предотвращать перегрев здоровых клеток. Авторы отмечают, что намерены и продолжить работу по выбранному направлению и уже запланировали доклинические исследования на животных.
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