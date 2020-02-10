Россиянина задержали в Москве за розыгрыш с коронавирусом в метро

Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила о задержании мужчины, который устроил розыгрыш с коронавирусом на станции метро "Улица 1905 года" в Москве. Пранкер хотел оценить реакцию толпы на зараженного человека, сообщает РИА ФАН.
Ранее стало известно, что блогер Kara.prank опубликовал в Сети видеозапись, на которой он имитировал приступ заболевания. Он рухнул на пол и начал изображать больного, содрогаясь в конвульсиях. Позже мужчина принес извинения пассажирам Московского метрополитена. В отношении него было возбуждено уголовное дело о хулиганстве.
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