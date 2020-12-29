"Спутник V": Белоруссия пошла по стопам России в борьбе с коронавирусом

Министерство здравоохранения России и Российский фонд прямых инвестиций объявили о начале вакцинации населения республики российской вакциной против коронавируса "Спутник V". Первая партия вакцины уже прибыла в Беларусь.
РФПИ совместно с партнерами ведет работу для локализации производства вакцины "Спутник V" на территории Белорусии. 11 ноября было подписано соглашение о сотрудничестве между РФПИ и холдингом Белфармпром, на предприятиях которого осуществляется подготовка производственных мощностей для выпуска готовой формы вакцины.
Первыми будут вакцинированы медицинские работники, педагоги и те граждане, которым в силу особенностей профессии приходится много контактировать с людьми. Вакцинация в Белоруссии будет проводиться исключительно в добровольном порядке.
В республике создана система хранения вакцины, позволяющая соблюдать холодовую цепь, Также закуплено специальное медицинское морозильное оборудование, позволяющее транспортировать вакцину.
Министр здравоохранения России Михаил Мурашко отметил, что быстрый доступ жителей Белоруссии к российской вакцине во многом стал возможен благодаря эффективной работе белорусской регуляторной системы.
Протокол проведенного в стране клинического исследования позволил в короткие сроки подтвердить валидность обширных российских данных клинического изучения "Спутника V" для жителей Белоруссии.
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